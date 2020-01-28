Тесные взаимоотношения Грузии с Азербайджаном в портовой сфере создают возможности для будущего развития двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция).

По ее словам, Грузию и Азербайджан связывает целый портовый комплекс.

Как отметила Зурабишвили, сегодня ЕС осуществляет крайне важные проекты в области транспорта и коммуникаций и приоритетом для Грузии и Азербайджана является развитие транспортной инфраструктуры, которая обеспечит координацию работы транспортных артерий.

"Данные артерии включают Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), газопроводы, которые имеют огромный потенциал. Я считаю необходимым максимально использовать этот потенциал", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что реформы, проводимые в Грузии и Азербайджане в области избирательного права, защиты прав человека является существенно важным звеном в обеспечении стабильности в этом регионе, который является крайне значимым для ЕС.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ продолжится до 31 января.