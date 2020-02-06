Южнокорейская делегация посетит шестого февраля Азербайджан с целью обсуждения вопросов экономического сотрудничества. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, передает Day.Az.

"Южная Корея хочет играть важную роль в усилиях Азербайджана по диверсификации своего промышленного портфеля и снижению зависимости от экспорта углеводородов", - отмечает ведомство.

В рамках визита в Баку южнокорейская делегация обсудит сотрудничество в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и АПК, а также обсудит пути стимулирования обмена товарами и услугами.

Президент Мун Чжэ Ин создал президентский комитет по северному экономическому сотрудничеству в мае 2017 года, чтобы возглавить дипломатическую кампанию по укреплению сотрудничества с государствами в различных областях.