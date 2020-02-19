Игры Евро-2020 в Баку предоставят перспективные возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В целях поддержки субъектов МСП, в "Фан Зоне", организуемой в Баку и на близлежащем участке стадиона Евро-2020, будет продаваться продукция, производимая субъектами МСП, говорится в сообщении пресс-службы Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ), передает Day.Az.

С этой целью, АРМСБ и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AФФА) будут сотрудничать. На мероприятии "Евро-2020: перспективы для субъектов МСП", совместно организованном 19 февраля АРМСБ и AФФА с участием более 150 субъектов МСП, о преимуществах для субъектов МСП подобного масштабного мероприятия как Чемпионат Европы-2020, о возможностях расширения продаж, а также даны ответы на вопросы, интересующие предпринимателей.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что игры Евро-2020, которые пройдут в Баку в этом году, помимо внесения вклада в развитие спорта, а именно футбола в нашей стране, также способствуют возможности продажи продукции субъектов МСП. Было отмечено, что на территории проведения игр при взаимном сотрудничестве Агентства и АФФА будут установлены стенды для продажи продукции субъектов МСП. Здесь будут предоставлены различные продукты питания, сувениры, подарки, одежда и другие товары, произведенные субъектами МСП. Это сотрудничество также создаст условия для продвижения азербайджанских товаров и доступа к различным услугам (покупки, питание и т.д.) для местных и иностранных футбольных фанатов, и гостей нашего города.

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов проинформировал участников о предстоящих играх в Баку в рамках Евро-2020, отметив важность игр в нашей стране не только для развития туризма, но и для предпринимательства.

В ходе мероприятия прошла презентация о "Евро-2020 и возможностях для бизнеса", а также был показан фильм о деятельности Агентства.

Далее Агентство и AФФА подписали Меморандум о сотрудничестве для поддержки субъектов МСП во время игр Евро-2020. Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.