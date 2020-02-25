Чистая среда - это то, в чем остро нуждается современная цивилизация. Экономия природных ресурсов, чистый воздух и в то же время обеспеченная на многие годы вперед энергетическая безопасность. Как эти факторы могут сочетаться? Поиском ответа на этот вопрос как раз занимается сейчас Азербайджан. Разрабатывается формула, которая позволит не ставить энергобезопасность и экологию на противоречащие друг другу позиции, а создаст условия для использования тех возможностей, что дает нашей стране сама природа.

Речь об альтернативных источниках энергии, солнце, ветре, которыми богат Азербайджан.

Альтернативная энергетика - это будущее человечества. В конечном итоге к этому придут все. Не случайно одной из основных тем 50-го Всемирного экономического форума в Давосе стала экологическая ситуация в мире и климатические изменения, которые приводят к глобальному потеплению. Одним из способов решения проблемы является переход к экологически чистой альтернативной энергетике.

Сразу отметим, что в Азербайджане нет проблем с энергоснабжением. Даже больше - в отчете Давосского форума наша страна занимает второе место в мире по доступности энергии. Тем не менее, Азербайджан всегда открыт для новаторских идей. Сегодня он выбрал курс на внедрение альтернативной энергетики, и поддержка процессу оказывается на самом высоком уровне.

5 декабря 2019 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

В начале года две крупные компании подписали с Азербайджаном соответствующие соглашения по строительству в нашей стране новых ветряных и солнечных электростанций мощностью 440 мегаватт. Работы начнутся уже в этом году и по линии государства на данные цели будут выделены средства. Таким образом, генерационные мощности, линии электропередачи, трансформаторы, подстанции, вся электрическая сеть полностью будут отвечать международным стандартам, сказал Президент Ильхам Алиев, выступив перед энергетиками на церемонии открытия подстанции "Дюбенди".

Речь о договорах, подписанных в начале текущего года министерством энергетики Азербайджана о реализации пилотных проектов по альтернативной энергии с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). Эти компании имеют немалый авторитет в мировом энергетическом секторе. Так, производственный портфель ACWA Power в сфере возобновляемой энергии составляет 8 тыс. МВт, производственные мощности, созданные Masdar в данной сфере оцениваются в 4 тыс. МВт.

Согласно условиям договоров, ACWA Power построит ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, а Masdar - солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. Ожидается, что данные станции станут крупнейшими в регионе в своем роде и будут суммарно производить ежегодно 1,4 млрд. Квт/ч электроэнергии.

Между BP-Azerbaijan и министерством энергетики Азербайджана в 2018 году был подписан меморандум в целях совместного изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики. В рамках меморандума в прошлом году в Лондоне и Баку была создана специальная команда для разработки соответствующего проекта. BP уже представила правительству Азербайджана коммерческое предложение. Кстати, аналитики обращают особое внимание на тот факт, что реализация проектов, связанных с альтернативной энергетикой, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности страны.

В начале февраля на конференции по итогам реализации Госпрограммы развития регионов глава государства особо коснулся вопроса использования возобновляемых источников энергии. "Сейчас в нескольких странах мира, особенно не богатых природными ресурсами, реализуются аналогичные проекты. Наша же политика заключается в следующем: несмотря на то, что у нас есть и нефть, и газ, для экономного их использования и направления больше на экспорт мы должны использовать возобновляемые виды энергии. Особенно если учесть, что у нас в изобилии и солнце, и ветер", - сказал Президент Ильхам Алиева.

Общий экономический потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается экспертами в 26,9 тыс. мегаватт, из которых на солнечной энергии - 23 тыс. мегаватт, энергии ветра - 3 тыс. мегаватт, гидроэнергии - 520 мегаватт, биоэнергии - 380 мегаватт. При этом доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетические ресурсы, в общем объеме потребления первичной энергии составляет пока 18 процентов. Однако, по словам министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, к 2030 году этот показатель планируется поднять до 30 процентов.

В целом в Азербайджане будет реализовано более 20 проектов в области альтернативной и возобновляемой энергетики общей стоимостью около 13 млн. манатов. Сюда входят проекты строительства ветряных, гидро- и биотопливных электростанций общей мощностью 4200 мегаватт, которые смогут вырабатывать 11,937 тыс. киловатт-часов электроэнергии в год. Открытие этих станций позволит экономить 2,986 млн. кубометров газа в год, а также, что немаловажно, значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

За последние 5 лет в Азербайджане уже сделано немало для внедрения альтернативной электроэнергетики.

В скором времени по линии "Азерэнержи" должно начаться строительство новой ветряной электростанции. Недавно была сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 мегаватт. Генерационная мощность второй станции составит 84 мегаватт.

В декабре 2015 года в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики была открыта солнечная электростанция. Нахчыванская солнечная электростанция на сегодня ежегодно вырабатывает более 30 млн. киловатт-часов электроэнергии и играет важную роль в энергоснабжении региона за счет местных ресурсов.

В октябре 2018 года состоялось открытие Парка ветряной энергии "Ени Яшма" на 50 МВт на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызинского района. Парк "Ени Яшма" был реконструирован германской компанией Berlin Wind. Здесь задействованы 20 ветряных турбин, дающих примерно 9 млн. кВт/часов в месяц.

В 2019 году солнечные мини-станции появились в Ширванском и Гызылагаджском национальных парках. Солнечные панели были установлены при поддержке японской корпорации ITOCHU Corporation. Как отмечал в беседе с журналистами директор Департамента охраны биологического разнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде, в будущем планируется переход и других особо охраняемых природных территорий на альтернативные источники энергии. Это решение мотивируется тем, что использование альтернативных источников энергии вносит вклад в охрану природы.

В целом, Азербайджан располагает большими возможностями в плане развития альтернативной электроэнергетики. Особо большим потенциалом обладают солнце и ветер, которые в стране, а особенно на Абшероне, есть практически круглый год. Абшеронский полуостров особо благоприятен для ветряных электростанций. Так же в этом плане благоприятны Гянджа-Дашкесанская зона, Шарур-Джульфинский район НАР. Еще в 1999 году японская компания Tomen совместно с азербайджанскими учеными определила, что средняя годовая скорость ветра на Абшероне составляет 7,9-8,1 м/с, и было подготовлено технико-экономическое обоснование установки в Гобустанском районе ветряных мельниц общей мощностью 30 МВт.

Что касается потенциала солнечной энергетики, то, по расчетам специалистов, в течение года количество солнечных часов в Азербайджане составляет 2400-3200 часов, а это значит, что у нас количество солнечных лучей, падающих на территорию страны, выше чем в других странах. Удивительно, но Азербайджан в этом плане оказался самой солнечной страной. И потому можно с полной определенностью говорить о высоком потенциале использования солнечной энергии для решения энергетических проблем в регионах.

Среди источников альтернативной электроэнергетики можно назвать и биомассу. Это слово ассоциируется у многих с чем-то из мира фантастики. Но на самом деле биомасса - это промышленные отходы, отходы от лесного хозяйства и деревообрабатывающей индустрии, сельскохозяйственные культуры, бытовые и коммунальные отходы, отходы на загрязненных нефтью и нефтепродуктами территориях. По мнению специалистов, имеющиеся объемы биомассы могут успешно использоваться для обогрева домов в крупных промышленных центрах страны.

В заключение отметим, что весной текущего года в Азербайджане будет проведен аукцион по реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Мероприятие было анонсировано еще в октябре прошлого года председателем правления Госагентства по регулированию энергетических вопросов Самиром Ахундовым. Аукцион планируется провести на 8 заранее выбранных географических территориях. Из них 5 предназначены для ветроэнергетики, 3 - для солнечной.

Аукцион предназначен для иностранных инвесторов. Судя по активности, проявляемой в последнее время зарубежными компаниями в подключении к сектору альтернативной энергетики Азербайджана, думается, желающих будет достаточно.

Лейла Таривердиева