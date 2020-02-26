https://news.day.az/economy/1206662.html В Азербайджане ввели бесплатную услугу для пенсионеров - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане ввели бесплатную услугу для пенсионеров - ПОДРОБНОСТИ
Пенсионеры в Азербайджане смогут бесплатно пользоваться услугой "SMS - оповещения" о поступлениях средств на пенсионные карточки.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он сообщил, что Kapital Bank и Международный банк Азербайджана будут предоставлять эти услуги пенсионерам бесплатно.
"Таким образом пенсионеры могут подключиться к системе, и получать уведомления о перечислении пенсии на карту посредством "SMS-оповещения"", - сказал Талыбов.
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