Первая партия танкерных поставок азербайджанской нефти концерну "Белнефтехим" состоится 5-6 марта текущего года.

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"Первая танкерная партия азербайджанской нефти будет отгружена из турецкого терминала в Джейхане 5-6 марта, вторая танкерная партия из порта Супса 20 марта. По просьбе белорусской стороны отправка из турецкого терминала Джейхан состоялась раньше", - отметил он.

Напомним, что ранее компания SOCAR подтвердила договоренность по танкерной поставке концерну "Белнефтехим" одной партии азербайджанской нефти, отметив, что по второму танкеру пока идут переговоры.

Отметим, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.