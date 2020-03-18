Центробанк Азербайджана провел очередной депозитный аукцион

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в полтора раз, составив 158 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,51 процента. Срок размещения средств - 28 дней.

Срок оплаты: 16 марта 2020 года.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.