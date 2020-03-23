https://news.day.az/economy/1215139.html Азербайджан отправил в Беларусь 85 тыс. тонн нефти
Азербайджан отправил в Беларусь 85 тыс. тонн нефти
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила из грузинского порта Супса вторую партию нефти для Белоруссии объемом 85 тысяч тонн.
Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.
"Из порта Супса отправлена вторая партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 85 тысяч тонн", - сказал он.
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