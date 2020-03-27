AZAL о правилах выполнения рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку для граждан Азербайджана

Авиакомпания AZAL доводит до сведения граждан Азербайджана правила выполнения вылетов и прилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, которые следует БЕЗОГОВОРОЧНО СОБЛЮДАТЬ.



Как передает Day.Az со ссылкой на компанию, правила для граждан Азербайджана, которым необходимо вылететь из Баку в Нахчыван:



- из Баку в Нахчыван могут вылететь только граждане Азербайджана, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ в Нахчыванской Автономной Республике;



- регулярные рейсы авиакомпании AZAL будут выполняться ОДИН В РАЗ НЕДЕЛЮ, ПО ЧЕТВЕРГАМ. Время вылета из Баку - в 13:10;



- рейсы будут выполняться из ТЕРМИНАЛА 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев. В здание аэровокзала будут пропускаться ТОЛЬКО ПАССАЖИРЫ, на имя которых приобретен авиабилет. Другие лица, в том числе сопровождающие (провожающие/встречающие) в здание аэровокзала допускаться не будут;



- с целью предотвращения скопления людей офисы продаж авиабилетов AZAL в городе ЗАКРЫТЫ, билеты на рейс из Баку в Нахчыван можно будет приобрести НА САЙТЕ АВИАКОМПАНИИ AZAL (www.azal.az).



- авиабилеты, купленные в собственных ОФИСАХ ПРОДАЖ АВИАКОМПАНИИ, можно будет вернуть или обменять ТОЛЬКО ПО ЧЕТВЕРГАМ в кассах Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.



- по вопросам ВОЗВРАТА/ОБМЕНА АВИАБИЛЕТОВ, приобретенных на официальном сайте AZAL, просим обращаться В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ по электронной почте callcenter@azal.az;



Правила для граждан Азербайджана, которым необходимо вылететь из Нахчывана в Баку:



- из Нахчывана в Баку могут вылететь только пассажиры, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ в Баку и других регионах страны. Время вылета из Нахчывана - в 15:30;

- вылет в Баку граждан Азербайджана, постоянно проживающих в Нахчыванской Автономной Республике, ЗАПРЕЩЕН;

- вылет из Нахчывана в Баку иностранным гражданам ЗАПРЕЩЕН;

- все прилетающие в Баку пассажиры в обязательном порядке ПОМЕЩАЮТСЯ НА КАРАНТИН.

AZAL вновь призывает граждан без острой на то необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Авиакомпания просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам и быть сдержанными в нынешней чрезвычайной ситуации, с которой столкнулось большинство стран мира.