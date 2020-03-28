Пользователи BirBank пожертвовали более 30 000 манатов на борьбу с коронавирусом (R)

Несколько дней назад в мобильное приложение BirBank была добавлена новая функция. Она позволяет пользователям приложения "потратить" накопленные бонусные "сердечки" на пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

С момента внедрения функции в течение нескольких дней было собрано более 30 000 манатов, и эта сумма растет с каждым днем.

Кроме того, в мобильном приложении создан специальный раздел, связанный с коронавирусом. В этом разделе размещены статистические данные о вирусе, новости, симптомы и диагностика вируса, рекомендации для предотвращения заражения, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Через приложение можно позвонить и на горячую линию, созданную для оказания неотложной медицинской помощи.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.