В Азербайджане изменены правила в связи с воздушными перевозками

Кабинет министров внес изменения в "Порядок составления документов и заключение договоров по воздушным перевозкам в соответствии с законодательством и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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