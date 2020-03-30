https://news.day.az/economy/1217858.html В Азербайджане изменены правила в связи с воздушными перевозками
В Азербайджане изменены правила в связи с воздушными перевозками
Кабинет министров внес изменения в "Порядок составления документов и заключение договоров по воздушным перевозкам в соответствии с законодательством и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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