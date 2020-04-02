Заемщикам банков окажут государственную поддержку.



Как передает Day.Az со ссылкой на Anews.az, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, государственную поддержку окажут тем, кто имеет кредиты в банках. Правительство в настоящее время работает над этим вопросом.