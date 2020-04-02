https://news.day.az/economy/1219024.html Заемщикам банков окажут государственную поддержку
Заемщикам банков окажут государственную поддержку.
Заемщикам банков окажут государственную поддержку
Заемщикам банков окажут государственную поддержку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Anews.az, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, государственную поддержку окажут тем, кто имеет кредиты в банках. Правительство в настоящее время работает над этим вопросом.
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