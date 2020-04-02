https://news.day.az/economy/1219058.html AZAL вновь призвал граждан сидеть дома во время карантина - ВИДЕО
AZAL вновь призвал граждан сидеть дома во время карантина - ВИДЕО
Азербайджанские пилоты и бортпроводники вновь обратили внимание людей на необходимость оставаться дома и максимально ограничить передвижения, передает Day.Az со ссылку на пресс-службу AZAL.
Выполнение этих правил - лучшее противодействие стремительному распространению вируса.
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