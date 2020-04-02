AZAL вновь призвал граждан сидеть дома во время карантина

Азербайджанские пилоты и бортпроводники вновь обратили внимание людей на необходимость оставаться дома и максимально ограничить передвижения, передает Day.Az со ссылку на пресс-службу AZAL.  

Выполнение этих правил - лучшее противодействие стремительному распространению вируса.