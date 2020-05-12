AccessBank объявляет тендер по закупке аккумуляторов

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке аккумуляторов. 

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.  

Срок приема конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 18.05.2020. 