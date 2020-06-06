Не только в Европе, но и в Азии высоко оценили успехи Азербайджана

По инициативе главы Азиатского банка развития Масацуги Асакавы состоялась встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отношения между Азербайджаном и АБР начали строиться еще в 1999 году, и с тех пор с каждым годом только укрепляются. В 2015 году в Баку прошло 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития, ставшее наглядным примером двустороннего партнерства и большого доверия этой международной финансовой структуры к нашей стране.

Сегодня АБР - партнер Азербайджана во многих проектах, связанных с производством электроэнергии, строительством железных и автомобильных дорог, водой и канализацией. Банк также оказал поддержку проекту Южного газового коридора. Всего АБР выделил Азербайджану в виде кредитов и гарантий более 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, Азербайджан внес вклад в 13-й Азиатский фонд развития, финансирующий бедные и уязвимые страны мира.

Как отмечалось на видеоконференции, в настоящее время идет работа над новыми проектами в сфере оросительных и дренажных систем, профессионального образования и либерализации торговли. Азиатский банк также подключится к финансированию работ по совершенствованию электросети.

"Азиатский банк развития один из основных партнеров Азербайджана. С 2015 года наблюдается углубление отношений с этой финансовой структурой. АБР участвовал в финансировании ряда региональных проектов и оказывает активную поддержку инфраструктурным проектам в нашей стране", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По словам депутата, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с АБР, и этот интерес взаимен.

Наш собеседник считает очень важной оценку, данную руководством Азиатского банка развития действиям Азербайджана в период пандемии. И стране действительно есть, чем гордиться. Предпринятые государством меры позволили локализовать распространение инфекции, поддержать население и экономику.

Байрамов напомнил, что Азербайджан вошел в период пандемии с высокими показателями экономического роста. За период режима карантина прирост ВВП составил всего 0,2 процента, но это все же рост, а не падение, которое постигло экономики многих развитых стран. То есть, несмотря на пандемию, Азербайджан сумел сохранить возможности для дальнейшего роста экономики.

"Особо нужно остановиться на мерах, принятых в Азербайджане в борьбе с пандемией, о которых говорил на встрече с главой АБР Президент Ильхам Алиев. С одной стороны, эти меры позволили не допустить широкого распространения инфекции в стране, с другой - были созданы возможности для того, чтобы граждане и предприниматели смогли воспользоваться государственной поддержкой. Не случайно Азербайджан был признан одной из стран, принявших самые эффективные меры в борьбе с коронавирусом", - отметил экономист.

Высокая оценка, данная Азиатским банком развития проводимым в Азербайджане реформам, по мнению нашего собеседника, это очень позитивный факт. Оценку, данную АБР развитию ненефтяного сектора, опыту Азербайджана, действиям руководства страны, можно считать в целом международной оценкой успехов нашей республики.

"Реформы, связанные с развитием ненефтяного сектора, будут продолжаться. Это позволит в постпандемический период формировать экономический рост за счет прироста этого сектора экономики. Это очень важно с точки зрения инклюзивности и устойчивости экономики. В ходе встречи с руководством АБР Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал политическую волю продолжать углубленные реформы", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева