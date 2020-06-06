В Баку построят новый молл

В Баку планируется строительство нового торгового и развлекательного центра "ZEFIR MALL".

Как передает Day.Az со ссылкой на hit.az, объект будет построен на территории социального жилого комплекса в Ясамальском районе Баку.

Это проект Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), который будет реализован ООО "PMD Project".