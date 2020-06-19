Запуск ЮГК откроет обширные возможности и укрепит тесные связи Азербайджана

Полномасштабный запуск "Южного газового коридора" (ЮГК) положительно скажется на экономике Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Азиатском банке развития (АБР).

"АБР гордится тем, что является первым международным финансовым институтом, который утвердил свою долю финансирования ЮГК. Полномасштабный запуск коридора окажет положительное влияние на экономику страны. В соответствии с процедурами АБР мы сможем полностью оценить воздействие проекта через год после его запуска, и не только с экономической точки зрения", - сказали в банке.

Одним из мандатов АБР является развитие регионального сотрудничества и интеграции между его членами: "Мы считаем, что этот проект имеет внутрирегиональное значение. Этим проектом Азербайджан открывает свои обширные экономические возможности и укрепляет тесные связи с другими членами АБР - Грузией, Турцией и несколькими европейскими странами. Мы рады, что этот проект способствует и региональному сотрудничеству, и поддерживает ряд членов АБР в укреплении их энергетической безопасности путем диверсификации источников импорта для потребления газа этими странами".

В банке отметили, что этот проект имеет также социальную значимость, поскольку он обеспечил более 200 постоянных рабочих мест в стране.

"За счет дополнительных доходов от проекта правительство может расширить социальные программы и ускорить реализацию дополнительных мер по диверсификации экономики", - сказали в АБР.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.