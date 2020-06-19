Хорошие новости для предпринимателей-фермеров (R)

Международный Банк Азербайджана подписал новое соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) о расширении доступа фермеров к сельскохозяйственным кредитам и ускорении процесса кредитования.

Соглашение позволит Банку применять инструмент IFC по оценке сельскохозяйственных рисков (CLARA) при анализе заявок на кредит. Это позволит оценить риски и автоматизировать процесс кредитования. Фермеры, обратившись в филиалы Международного Банка Азербайджана, охватывающие все регионы страны, смогут получать аграрные кредиты проще и быстрее.

Управляющий директор по корпоративному направлению Международного Банка Азербайджана Наргизханым Билендерли, отметила, что соглашение с IFC будет полезно и в других областях: "Это сотрудничество позволит провести более четкий анализ кредитных потребностей фермеров. Будут созданы аграрные кредитные продукты, адаптированные к потребностям фермеров. Таким образом, будет расширен их ассортимент и фермеры смогут получать кредитные продукты, отвечающие их потребностям".

Отметим, что инструмент CLARA от IFC - это новый инструмент, развивающий процесс оценки рисков в сельскохозяйственном кредитовании. IFC разработала этот инструмент в рамках "Проекта инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса Азербайджана", реализуемого совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.