Переход к "зеленой" экономике в Азербайджане поддержан ЕС

Проект по усилению консультационных услуг в области сельского хозяйства Азербайджана, финансируемый Европейским союзом, рассчитан на 26 месяцев.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, цель этого проекта заключается в поддержке усилий правительства по разработке стратегии эффективной и устойчивой совместной системы сельскохозяйственного консультативного обслуживания, которая сможет лучше реагировать на текущие и будущие проблемы в сельскохозяйственном секторе и, в конечном итоге, более эффективно осуществлять услуги в сельских районах.

"Наша задача состоит в том, чтобы помочь правительству Азербайджана и поставщикам услуг в сельских районах проводить модернизацию операционных систем, процессов и услуг, которые являются более целенаправленными и релевантными для увеличения доходов фермерских хозяйств при одновременной защите и улучшении природной среды",- отметила она.

Как отметила Чакмак, проект работает в трех измерениях: благоприятная среда, институциональное развитие и повышение индивидуального потенциала консультантов, руководителей старших консультативных служб, фермеров и других субъектов инновационной системы сельского хозяйства.

Чакмак подытожила, что FAO также поддерживает Азербайджан в достижении приоритетных задач в рамках "Целей устойчивого развития".

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.