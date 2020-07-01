Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии

Польша и Азербайджан могут сотрудничать в сфере производства ветряной энергии, биотоплива и солнечной энергии,

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел Польши.

"Польша имеет большой потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и зеленых технологий. Страна успешно диверсифицирует поставки ископаемого топлива, и доля возобновляемых источников энергии в нашем энергетическом балансе неуклонно растет. Многие из наших компаний разработали различные интересные технологии, которые могут представлять интерес для многих компаний и учреждений в Азербайджане", - сказали в МИД.

Как отметили в ведомстве, Польша видит потенциал для сотрудничества в области энергетики между двумя странами.

"Однако компании должны развивать такое сотрудничество на основе своих экономических оценок. Мы поддерживаем дальнейшее развитие проекта "Южного газового коридора", который уже становится важным звеном между Азербайджаном и ЕС и стимулирует сотрудничество. Мы стараемся диверсифицировать поставки энергии в нашу страну", - добавил он.

Ранее начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде сказал Trend, что в соответствии с планами, к 2050 году половина всего совокупного энергопотребления страны должна приходиться на возобновляемые источники и у Азербайджана есть потенциал, чтобы уже в 2025 году этот показатель достиг шести процентов, а к 2030 - 10 процентов.

По его словам, "чистая" энергетика преодолевает свои нынешние трудности за счет привлечения инвестиций. В стране этому уделяется пристальное внимание. Как известно, в начале текущего года подписаны контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Альтернативной энергетике нет альтернативы. Это можно сказать, наблюдая за ситуацией с нефтью и газом на сегодняшний день.