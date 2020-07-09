Таможенникам Азербайджана передано 10 автомобилей

В рамках проекта "Поддержка развития пограничного перехода "Красный мост" между Азербайджаном и Грузией" Государственному таможенному комитету Азербайджана со стороны Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) были представлены 10 автомобилей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

"Деловые отношения между Программой развития Организации объединенных наций и Государственным таможенным комитетом Азербайджана внесли важный вклад в совершенствование санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе между Азербайджаном и Грузией, законодательной базы в этой области, а также во внедрение современных принципов управления",- сказал представитель резидента программы развития ООН Алессандро Фракассетти в ходе встречи в онлайн-режиме. В мероприятии также принял участие председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

Фракассетти рассказал о долгосрочном сотрудничестве с Государственным таможенным комитетом и высоко оценил реформы, проводимые в последние годы в таможенной системе Азербайджана.

Далее председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев выразил удовлетворение плодотворными и деловыми отношениями между ООН и таможенными органами страны, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Говоря о реформах, проводимых в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в таможенной системе, председатель комитета отметил, что нововведения создают условия для ускорения пограничных процессов и упрощения таможенных операций. Он также подчеркнул, что проводимые реформы сыграли важную роль в обеспечении прозрачности, устранении "теневой экономики".

Также председатель комитета рассказал, что семинары, проводимые в рамках проекта для таможенников и сотрудников других соответствующих государственных структур с целью получения современных теоретических знаний в области санитарного, фитосанитарного, ветеринарного контроля, создали условия для дальнейшего совершенствования Пограничного управления и усиления безопасности в этой области.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области разработки проекта нового Таможенного кодекса, совершенствования структуры управления медицинской службы Государственного таможенного комитета и материально-технического обеспечения, совершенствования учебной программы Академии ГТК.