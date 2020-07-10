В Азербайджане государство компенсирует проценты по кредитам предпринимателей

Определен "Порядок субсидирования кредитных процентов по текущему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как передает Day.Az, это отражено в постановлении Кабинета министров "О ряде мер, связанных с государственной поддержкой кредитов субъектам предпринимательства для снижения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны".

Порядок определяет случаи и правила предоставления субсидий по кредитам, выделенным субъектам предпринимательства, пострадавших от пандемии, Фондом развития предпринимательства Азербайджанской Республики, полученным в манатах от кредитных организаций, в том числе кредитных организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также по процентам, начисленным по кредитам, которые будут получены для определенных сфер (продовольственной).

Субсидирование процентов по кредитам осуществляется за счет средств, выделенных Кабинету министров из государственного бюджета Азербайджанской Республики, а также средств Фонда.

Процентная субсидия - безвозмездно предоставляемые государством финансовые средства в связи с осуществлением предпринимательской деятельности по части процентов, подлежащих выплате по кредитам, полученным субъектами предпринимательства в манатах от кредитных организаций.

Процентная субсидия предоставляется по кредитам (в том числе реструктуризированным кредитам), полученным в манатах от кредитных организаций субъектами предпринимательства, виды экономической деятельности которых к 10 марта 2020 года относились к сферам, пострадавшим впоследствии от пандемии.

Процентная субсидия предоставляется в размере 10 процентных пунктов процентной ставки кредита. Если процентная ставка ниже 10 процентов, то процентная субсидия предоставляется в размере процентной ставки кредита. Процентная субсидия предоставляется по неоплаченным или оплаченным процентам за период с марта 2020 года (но не более чем за 12 месяцев). Если оставшийся срок кредитного обязательства будет меньше 12 месяцев, то процентная субсидия предоставляется до конца срока исполнения кредитного обязательства. Процентная субсидия предоставляется на кредиты, остаточная сумма которых на 10 марта 2020 года составляет 5 млн манатов и менее.

Министерство экономики в соответствии с Порядком должно обеспечить финансирование процентных субсидий за счет средств, выделенных в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным постановлением Кабинета министров от 4 апреля 2020 года № 135S, и средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики.