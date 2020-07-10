Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 13 июля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg с 11:00 по 11:15 по бакинскому времени в формате гибридного аукциона. Центробанк планирует выставить на торги 150 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 6,51 - 6,99; процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 26 банков, в том числе два - с государственным участием.