Международный Банк Азербайджана сохраняет финансовую стабильность (R)

Международный Банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам второго квартала 2020 года. По состоянию на 30 июня 2020 года активы банка составили 8,5 миллиарда манатов, а депозитный портфель - 4,8 миллиарда манатов.

С начала года крупным корпоративным клиентам банка было предоставлено кредитов на сумму около 300 миллионов манатов, а также малым и средним предпринимателям. Кредитный портфель банка составил 2,4 миллиарда манатов. Инвестиционный портфель по ценным бумагам с начала года увеличился на 185 миллионов манатов и на сегодняшний день составил 1,05 миллиарда манатов. Банк завершил квартал с чистой прибылью в 118 миллионов манатов, после вычета налога на прибыль в размере 28 миллионов манатов. Операционная прибыль Международного Банка Азербайджана превысила 135 миллионов манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентные доходы по кредитам увеличились на 25 миллионов манатов до 119 миллионов манатов.