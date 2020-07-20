Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал в совместном развитии проектов нефтегазохимической промышленности

Day.Az представляет эксклюзивное интервью Trend с Советником Председателя Правления АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST" по стратегическим инвестиционным проектам Жандосом Темиргали.

Жандос Айбекұлы, приветствую Вас!

Как известно, пандемия коронавируса заставила ряд компаний пересмотреть реализацию крупных проектов по всему миру. Как данный фактор отразился на инвестиционных проектах, реализуемых в Казахстане?

Вы совершенно правы в части того, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, заставил многих международных игроков пересмотреть свои стратегии развития, в том числе в части инвестиций за рубеж. Казахстан полностью интегрирован в мировую экономику, поэтому и мы сразу же ощутили, помимо внутреннего спада деловой активности из-за карантинных мер, изменения в поведении инвесторов. Данные изменения прежде всего вызваны сложностями, возникшими на тех рынках, где уже работают данные компании, а также нестабильностью производственно-сбытовых цепочек во время кризиса.

Вместе с тем, в том числе благодаря активному содействию национальной компании "KAZAKH INVEST", являющейся единым оператором по поддержке инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, реализацию многих проектов удалось продолжить, несмотря на продолжающийся кризис. В рамках новых потенциальных проектов продолжаются активные переговоры в онлайн формате (благо, весь мир уже успел к нему привыкнуть). Что же касается инвестиционных проектов, находящихся на стадии реализации, то работы по ним продолжаются, строительный сезон в разгаре!

От реализации проектов в каких сферах инвесторы склонны отказываться в текущих условиях? Реализация каких проектов была временно заморожена?

Продолжающийся кризис затронул абсолютно все сферы экономики. Его негативное воздействие в том числе ощутил и нефтегазовый сектор, формирующий значительную часть бюджетных поступлений как Казахстана, так и Азербайджана. Так как большинство индустриальных проектов в данном секторе чрезвычайно капиталоемкие и имеют достаточно длительный производственный цикл. Как я уже отметил, продолжается работа по ранее заявленным проектам, находящихся на стадии реализации. При этом, подавляющее большинство проектов сохраняют свою высокую актуальность и активно прорабатывается, по некоторым проектам наблюдается торможение, что связано со сложностями, возникшими у инвесторов на внешних рынках в текущий период. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, я бы отметил, что к категории риска относятся прежде всего крупные проекты, включая проекты, связанные с производством извлекаемых биржевых товаров (hard commodities), цена на которые в кризисные времена достаточно волатильна.

В данной связи, перед Казахстаном стоит масштабная и многосторонняя задача по дальнейшей диверсификации экономики в сторону современных перерабатывающих отраслей. Здесь необходимо отметить, что стремительное развитие информационных технологий диктует свои условия, и сегодня актуальным является не просто создание производств с высокими пределами обработки, но и создание "умных" отраслей, участвующих в цифровизации всей экономики.

На данный момент каковы ваши основные приоритеты в части привлечения инвестиций?

Это очень серьезный вопрос, которым задаются все ответственные правительства. Прежде всего речь идет о пересмотре стратегий экономического развития, ведь все прогнозы и цели образца прошлого года и ранее в нынешних условиях обесценены. Инвестиции являются важнейшим драйвером развития экономики. Казахстан большое внимание уделяет именно прямым иностранным инвестициям, потому что помимо финансовых капиталовложений и создания рабочих мест, имеет место и внедрение новейших технологий, обмен опытом и обучение местных специалистов на практике. Человеческий капитал выходит на первое место в XXI веке, поэтому мы всерьез задумываемся над внедрением такого понятия как "качественные инвестиции", создающие высокооплачиваемые рабочие места в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо отметить, что прогнозы международных организаций, таких как UNCTAD, на 2020 и 2021 годы далеко не оптимистичны. Нас ждет еще более глубокая рецессия, сопровождающаяся падением мирового уровня инвестиций не менее 40%. Наиболее серьезные последствия ощутят на себе развивающиеся экономики. Это означает что свободных денег будет намного меньше и конкуренция за них значительно возрастет, что касается не только привлечения, но и удержания капиталов. Преуспеют только страны, имеющие благоприятный инвестиционный климат, внятную инвестиционную политику и сформировавшиеся институты.

В то же время, государственные институты и инвестиционный климат, которые были выстроены в Казахстане за последние десятилетия, способны дать долгосрочный результат, смягчив последствия кризиса и обеспечив более быстрое восстановление в посткризисный период. Текущий результат, 25-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка, показывает, что в данном направлении имеются неплохие достижения. Также Казахстан обладает неотъемлемыми инвестиционными преимуществами, такими как наше стратегическое местоположение, транспортно-логистический потенциал, богатая ресурсная база, международные торгово-инвестиционные соглашения и доступ к крупнейшим рынкам. Все это позволило за годы независимости привлечь в экономику порядка 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Мы понимаем, что с целью удержания и привлечения иностранных инвесторов, в дополнение к существующей системе стимулов, которая включает различные налоговые льготы и субсидии, необходим более гибкий подход к соглашениям между государством и инвестором, а также пакетные предложения в наиболее привлекательных отраслях. Эти индивидуальные пакетные предложения будут включать детальный бизнес-план, земельный участок вместе с инфраструктурой "под ключ", меры господдержки и предложения по потенциальным местным партнерам. Более того, для приоритетных проектов ву обрабатывающей промышленности правительство готово рассмотреть вопрос, как о долговом, так и долевом финансировании.

Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в инвестиционной сфере?

Прежде всего хотел бы отметить, что наши страны являются не только братскими государствами ввиду этнокультурной близости наших народов, единого происхождения и языка, но и активными деловыми партнерами. Большой потенциал имеет сотрудничество в совместном развитии проектов в нефтегазохимической и пищевой промышленности. Однако, здесь я бы в первую очередь хотел бы выделить развитие транспортной инфраструктуры. Казахстан и Азербайджан находятся в плоскости трансевразийского срединного коридора (Middle Corridor), который я бы еще назвал Тюркским Шелковым путем.

В рамках данного направления прорабатываются конкретные проекты прокладки подводного оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря и строительство центров обработки данных в Баку и Актау, с участием международных инвесторов. Цифровая отрасль имеет стратегическую значимость для поступательного развития экономик наших стран, и мы не должны допустить чтобы наш региона был "белым пятном" на карте мировых информационных путей.

Успешному развитию транспортной инфраструктуры должна способствовать реализация концепции Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Европу через широкий транспортный коридор, пролегающий по территории дружественных стран - Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. В 2019 году объем контейнерных перевозок по направлению Китай - Центральная Азия - Южный Кавказ - Турция - Европа составил 26 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), увеличившись на 70% по сравнению с уровнем 2018 года. Важнейшими преимуществами данного маршрута являются низкие комплексные риски, что должно обеспечить стабильность перевозок, а также скорость, в среднем 15-20 дней. При этом на первый план выходит задача развития мультимодальных грузоперевозок и непосредственно объектов инфраструктуры с использованием современных инженерно-технических и цифровых решений, способных существенно снизить издержки, в связи с чем приоритетным остается привлечение крупных международных игроков к реализации данной концепции.

Казахстан и Азербайджан являются союзниками и для нас имеет смысл совместное позиционирование на инвестиционной карте мира. В связи с экономическим кризисом по всему миру происходит трансформация экономических связей, существует определенный тренд по регионализации производственно-сбытовых цепочек. Продовольствие, товары, предметы первой необходимости и медицинские изделия будут производиться ближе к конечным потребителям. В данной связи, наш макрорегион, включающий страны Центральный Азии и Южного Кавказа, ввиду своего стратегического расположения, значительных природных ресурсов и человеческого потенциала, должен стать крайне важным пунктом назначения для инвесторов со всего мира.

Спасибо большое за интервью!

Спасибо!