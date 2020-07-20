689 тысячам человек выплачено 254 млн манатов

"Для выплаты зарплат 212 тысяч наемных работников оказана поддержка в размере 95 миллионов 632 манатов".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что для предоставления налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим от пандемии, в законодательство внесены изменения: "На субсидирование процентов кредитов в размере до полумиллиарда манатов, которые будут выдаваться предпринимателям, выделено 10 миллионов манатов. В этом направлении потрачено более 352 миллионов манатов".

Ш.Мовсумов отметил, что 689 тысячам человек выплачено 254 миллиона манатов в социальном направлении: "Азербайджан сегодня ведет борьбу на нескольких фронтах. Это борьба с Арменией в Товузском направлении, а другое направление - борьба с коронавирусом. Мы победим на всех фронтах".