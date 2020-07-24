Состоялось онлайн-заседание “AzerGold” по итогам полугодовой деятельности

Закрытое Акционерное Общество "AzerGold" провело онлайн-заседание, посвященное итогам первого полугодия текущего года и предстоящим задачам.

Выступивший на заседании председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов подчеркнул многочисленные достижения компании в первом полугодии, пришедшимся на период различных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Было отмечено, что за первые 6 месяцев года 28,5 тыс. унций золота и 62 тыс. унции серебра было добыто на Човдарском месторождении в Дашкесанском районе. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года добыча золота выросла на 20,3%, а добыча серебра - на 40,9%.

Наряду с этим, за первые 6 месяцев нынешнего года ЗАО удалось экспортировать 25.1 тыс. унций золота, 55.6 тыс. унций серебра и привлечь тем самым в экономику страны 43,2 миллиона долларов США (73,5 миллионов манатов). Прибыль от экспорта ЗАО в первом полугодии текущего года выросла на 41% в сравнении с тем же периодом прошедшего года.

По словам председателя правления ЗАО, в завершившемся полугодии в государственный бюджет было осуществлено выплат на 5,5 миллиона манатов, из которых 4,5 миллиона манатов составляют налоговые выплаты, 1 миллион манатов приходится на долю выплат в Государственный Фонд социальной защиты.

На заседании было отмечено, что согласно стратегическому плану развития компании, сдача в эксплуатацию месторождений Агйохуш и Марах и начало подземной фазы эксплуатации Човдарского месторождения в следующем году, а также запуск в последующие годы месторождений Тулаллар, Филизчай, Гарадаг, Хархар, Мазымчай и других участков обеспечит привлечение в местную экономику миллиардов манатов денежных средств и создаст условия для открытия сотен новых рабочих мест. На заседании были обсуждены также вопросы экологического мониторинга, геологоразведки, добычи, строительства и другие предстоящие задачи.

Реализация всех отмеченных проектов нацелена на превращение Закрытого Акционерного Общества в широкомасштабную региональную компанию и крупнейшего экспортера ненефтяного сектора страны.

В продолжение онлайн-мероприятия с докладами выступили руководители соответствующих структур компании.