Компания Signify модернизирует освещение в Баку

Реализация проекта по установке светодиодных светильников в Баку компанией Signify находится на этапе производства первых 33 тысяч осветительных приборов.

Об этом сказал Trend Андрей Захарков, региональный менеджер Signify по Кавказу и Центральной Азии, передает Day.Az.

По его словам, в сентябре планируется доставка партии светодиодов в Баку.

"График по освещению остальной части Баку находится в стадии разработки, предварительно мы планируем развернуть весь проект, включая систему управления, в 2021 году", - отметил он, добавив, что в перспективе возможна реализация в Азербайджане и сельскохозяйственных проектов.

"Реализация проектов в аграрном секторе находится в процессе переговоров с Администрацией Президента и мы не можем раскрывать никаких подробностей", - подытожил он.

Отметим, что компания Signify, мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting. Она занимается технологиями освещения для выращивания сельскохозяйственных культур уже более 20 лет, за это время было установлено более семи миллионов "светоточек" по всему миру. Глобальная доля рынка компании составляет примерно 90 процентов, и накопленный опыт как в сфере разработки, так и эксплуатации позволяет предлагать заказчику надежные и эффективные световые решения, обеспечивающие максимальные объемы урожая.