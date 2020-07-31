В Азербайджане готовятся проекты по развитию возобновляемых источников энергии

Основная часть работы, проводимой Государственным Агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии в направлении развития альтернативных и возобновляемых источников энергии в удаленных населенных пунктах Азербайджана, является подготовка технико-экономического обоснования проектов.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов, передает Day.Az.

По его словам, необходимо определить объем финансовых средств, необходимых для обеспечения удаленных населенных пунктов энергетическими ресурсами, а также необходимой техникой.

"Безусловно, это в конечном итоге приведет к тому, что уровень социального удовлетворения нашего населения в тяжелых условиях с точки зрения энергетического обеспечения вырастет и таким образом мы внесем вклад в повышение уровня жизни жителей удаленных населенных пунктов", - сказал он.

Отметим, что в этом году Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии в рамках проекта по налаживанию альтернативного энергообеспечения в удаленных населенных пунктах, селах и местностях разрабатывается проект по трем направлениям.

Напомним, что в текущем году одним из наиболее важных направлений деятельности Госагентства стало налаживание альтернативного энергообеспечения в удаленных населенных пунктах, селах и местностях. В этом направлении агентством были выбраны 12 пилотных проектов в селах разных регионов страны (Лянкяран, Губа, Шеки-Загатала, Самух-Шамкир). По этим проектам агентство подготавливает предложения по возможности использования альтернативных источников энергии.

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

Альтернативные источники энергии являются возобновляемым ресурсом, заменяют собой традиционные источники, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению.