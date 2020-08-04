В Азербайджан доставлено новое оборудование для производства медмасок

При финансовой поддержке Европейского союза и сотрудничестве Программы развития ООН и Государственного агентства по профессиональному образованию осуществлена закупка технического оборудования для поддержки производства медицинских масок в Азербайджане в период пандемии.

Как сообщает Day.Az, в рамках данной инициативы в Баку через международную цепочку поставок Программы развития ООН были доставлены одна тонна сырья и оборудование, используемое для производства современных масок, которое было установлено в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам.

Отметим, что в настоящее время в производственном процессе задействовано 85 человек. В круглосуточно работающей мастерской производится 100 тысяч медицинских масок в день. Производимые маски можно приобрести в аптеках.

Эта инициатива является частью финансируемого ЕС проекта, реализуемого ПРООН и Государственным агентством профессионального образования для дальнейшего укрепления и модернизации системы профессионального образования в Азербайджане.