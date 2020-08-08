«Росэлектроника» реконструирует пункт пропуска на границе с Азербайджаном

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех повысит пропускную способность автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр через государственную границу России и Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Ростех.

По данным информации, государственный контракт на проведение первого этапа реконструкции был заключен с ФГКУ Росгранстрой по итогам проведения конкурсных процедур.

"Пункт пропуска находится в Макарамкентском районе Дагестана. Реконструкция объекта включает в себя два этапа. Их реализация позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска с 500 до 1400 транспортных средств в сутки. Проектом реконструкции предусматривается: увеличение количества полос движения автотранспорта с 10 до 24 с разделением транспортных потоков, строительство бокса углубленного досмотра, весогабаритного комплекса, оснащение пункта пропуска комплексом современных информационно-технических средств, в том числе комплексной системой безопасности. Также планируется обустройство площадки под мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, позволяющий обнаружить незадекларированные товары и запрещенные к провозу грузы, например, оружие, взрывчатые и наркотические вещества. Завершение работ по реконструкции намечено на 2021 год", - говорится в информации.

По словам заместителя руководителя ФГКУ Росгранстрой Романа Крапивина, модернизация позволит увеличить пропускную способность пункта Яраг-Казмаляр, сократить время прохождения контрольных процедур, повысить уровень обеспечения безопасности государственной границы и станет стимулом для развития транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг", в створе которого находится пункт пропуска Яраг-Казмаляр.

"Реконструкция пункта пропуска ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и позволит повысить его пропускную способность почти в три раза. Оснащение объекта современными техническими средствами ускорит прохождение границ и снизит логистические издержки. Это будет способствовать укреплению коммерческих связей и наращиванию товарооборота", − отметил руководитель проектного офиса инспекционно-досмотровых комплексов и пунктов пропуска холдинга "Росэлектроника" Константин Фурсиков.