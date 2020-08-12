В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, начали оказывать повторную помощь

Согласно распоряжению Президента Азербайджана и соответствующему постановлению Кабинета министров о предоставлении очередной финансовой поддержки субъектам предпринимательства, Государственная налоговая служба при министерстве экономики приступила к перечислению денежных средств частным предпринимателям (микропредпринимателям).

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, в рамках второго этапа финансовой поддержки средства перечисляются частным (микро) предпринимателям, наиболее нуждающимся в такой поддержке и получившим на первом этапе единовременную выплату в размере 250 манатов.

В рамках второго этапа с 11 августа начато перечисление средств на банковские счета 49 421 частного предпринимателя. В отличие от первого этапа, на этот раз налогоплательщикам не нужно повторно обращаться. Выплаты в рамках финансовой поддержки перечисляются налогоплательщикам, которые ранее получали такую поддержку.

Следует отметить, что в рамках первого этапа программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили обращения от 118 551 налогоплательщика, 111 209 обращений исследованы, утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 63,6 миллиона манатов. В рамках первого этапа обеспечено перечисление средств в размере 63,55 миллиона манатов 106 907 частным (микро) предпринимателям.

В ближайшее время начнется процесс по выплате части заработной платы наемных работников, трудящихся в пострадавших от пандемии сферах.

Согласно постановлению Кабинета министров, на сегодняшний день налогоплательщикам, работающим в сферах, затронутых пандемией, получившим финансовую поддержку и не допустившим существенного сокращения сотрудников в ответ на призыв главы государства, будет оказана финансовая поддержка в размере месячного фонда оплаты труда в зависимости от численности сотрудников на 1 июля 2020 года. Финансовая поддержка будет выплачиваться равными долями в два этапа, охватывающие август и сентябрь.