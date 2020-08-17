Цены на нефть выросли

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Октябрьские фьючерсы на Brent к 18.00 мск подорожали на 0,85%, то есть до $45,18 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на 1,33%, до $42,57 за баррель.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.