Штрафники ОПЕК+ должны компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи

Мониторинговый комитет ОПЕК + рекомендовал странам с неэффективным исполнением соглашения ОПЕК+ компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа - сентября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обновленном проекте коммюнике, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Комитет подтвердил обязательства всех стран-участниц соглашения компенсировать отставание в объеме 2,3 млн б/c, накопленное с мая, в течение августа - сентября. Такие планы были представлены комитету", - говорится в тексте документа.

Таким образом, по итогам августа и сентября общее сокращение добычи должно составить 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении.