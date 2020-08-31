Израиль предложил SOCAR приобрести нефтеперерабатывающий завод

"SOCAR предложили приобрести израильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Ашдод".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя информацию, опубликованную в израильской прессе в связи с покупкой SOCAR указанного завода.

В израильской газете "Calcalist" отмечено, что, так как SOCAR требуется местный партнер для приобретения завода "Ашдод", представители Азербайджана ведут переговоры с несколькими израильскими компаниями. В качестве партнеров указываются израильские компании "Shafir Andasa" и "Aspen".

"Мы получили такое предложение, но в настоящее время SOCAR не рассматривает такую инвестицию", - отметил И.Ахмедов.