Израиль предложил SOCAR приобрести нефтеперерабатывающий завод
"SOCAR предложили приобрести израильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Ашдод".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя информацию, опубликованную в израильской прессе в связи с покупкой SOCAR указанного завода.
В израильской газете "Calcalist" отмечено, что, так как SOCAR требуется местный партнер для приобретения завода "Ашдод", представители Азербайджана ведут переговоры с несколькими израильскими компаниями. В качестве партнеров указываются израильские компании "Shafir Andasa" и "Aspen".
"Мы получили такое предложение, но в настоящее время SOCAR не рассматривает такую инвестицию", - отметил И.Ахмедов.
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