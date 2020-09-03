Динамика ВВП по секторам в Азербайджане на 2021 год – ТАБЛИЦА
По прогнозам, составленным Министерством экономики Азербайджана по 3 сценариям (цена нефти 35, 40 и 45 долларов), в конце 2020 года ожидается сокращение производства ВВП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.
Согласно этим прогнозам, если цена нефти будет 35 долларов, в этом году производство ВВП в стране сократится на 4,3%.
По сценарию, при котором цена нефти взята за 40 долларов, в 2020 году ВВП в реальном выражении уменьшится на 3,7% и составит 70,9 млрд манатов, в том числе по ненефтяному ВВП уменьшится на 2,9% и составит 50,4 млрд манатов.
Если цена нефти будет 45 долларов, то в этом году ожидается сокращение производства ВВП на 2,9%.
По этим сценариям в следующем году темпы роста ВВП прогнозируются соответственно 3%, 3,4% и 3,8%.
Реальные темпы роста ВВП по секторам:
|
Сектор
|
Реальные темпы роста
|
Удельный вес в ВВП
|
Нефтегазовая промышленность
|
3,0%
|
27,6%
|
Торговля
|
2,3%
|
11,4
|
Транспорт
|
3,2%
|
7,3%
|
Сельское хозяйство
|
4,9%
|
7,4%
|
Туризм
|
35,7%
|
1,5%
|
Ненефтяная промышленность
|
8,1%
|
5,6%
|
Информация и связь
|
9,0%
|
2,1%
|
Производство услуг
|
3,2%
|
42,2%
|
Социальные и другие услуги
|
1,2%
|
19,8%
|
Налоги на продукцию и импорт
|
3,3%
|
9,7%
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