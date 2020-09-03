Динамика ВВП по секторам в Азербайджане на 2021 год

По прогнозам, составленным Министерством экономики Азербайджана по 3 сценариям (цена нефти 35, 40 и 45 долларов), в конце 2020 года ожидается сокращение производства ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

Согласно этим прогнозам, если цена нефти будет 35 долларов, в этом году производство ВВП в стране сократится на 4,3%.

По сценарию, при котором цена нефти взята за 40 долларов, в 2020 году ВВП в реальном выражении уменьшится на 3,7% и составит 70,9 млрд манатов, в том числе по ненефтяному ВВП уменьшится на 2,9% и составит 50,4 млрд манатов.

Если цена нефти будет 45 долларов, то в этом году ожидается сокращение производства ВВП на 2,9%.

По этим сценариям в следующем году темпы роста ВВП прогнозируются соответственно 3%, 3,4% и 3,8%.

Реальные темпы роста ВВП по секторам: