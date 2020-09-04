Центр развития МСБ поощряет создание новых субъектов предпринимательства в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать поддержку в создании новых субъектов предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, для создания новых субъектов предпринимательства Хачмазский центр развития МСБ привлекает к тренингам людей, заинтересованных в открытии бизнеса. В соответствии с их потенциалом выбирается сфера деятельности, оказывается поддержка в оформлении, регистрации субъекта частного предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью (ООО), а также в связи с выходом к финансовым структурам и по другим направлениям. При поддержке Хачмазского центра развития МСБ, который заработал в феврале 2020 года, в Губа-Хачмазском экономическом районе создано четыре субъекта частного предпринимательства и пять ООО.

Эти субъекты предпринимательства действуют в таких сферах, как обслуживание, торговля, обучение, производство упаковок для сельскохозяйственной продукции, онлайн-продажа бытовой техники, доставка по заказу молочной продукции, производство и экспорт помидоров, таможенное представительство.

В Агентстве отметили, что наряду с поддержкой создания новых субъектов предпринимательства, Центры развития МСБ также предоставляют желающим начать частное дело консультационные услуги и тренинги для начала и развития бизнеса микро-, малыми и средними предпринимателями, оказывает поддержку в связи с выходом к финансовым ресурсам, информированием, координированием, а также по другим направлениям.