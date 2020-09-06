На месторождении «Гум-Дениз» появится новое оборудование для выработки электроэнергии

На азербайджанском нефтяном месторождении "Гум-Дениз" появится новое оборудование для выработки электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой данные американской Greenfields Petroleum Corporation.

"Планируется заменить арендованное оборудование для выработки электроэнергии новым закупленным оборудованием", - говорится в отчете компании.

Кроме того отмечается, что на месторождении "Южный Гум-Дениз" продолжается реконструкция шести скважин, оснащенных погружными электронасосами.

Согласно отчету, валовая добыча сырой нефти на месторождении "Гум Дениз" в первом квартале 2020 года составила 661 баррель в сутки, что на один процент больше по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

"Объем продаж сырой нефти в первом квартале 2020 года составил в среднем 574 барреля в сутки. По сравнению с первым кварталом 2019 года объем продаж сырой нефти увеличился на девять процентов. Средняя цена реализованной нефти составила 29,74 доллара за баррель в первом квартале 2020 года, что на 49 процентов ниже средней цены в 58,72 доллара за баррель в первом квартале 2019 года", - говорится в отчете.

Отметим, что Greenfields Petroleum Corporation специализируется на разработке и добыче доказанных запасов нефти и газа в основном в Азербайджане. Через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited (BEL) корпорация владеет 80-процентной долей в Соглашении о разведке, реабилитации, разработке и разделе продукции с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и ее филиалом SOCAR Oil Affiliate по блоку "Бахар-Гум Дениз".

Газовое месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Нефтяное месторождение "Гум Дениз" расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре южнее Баку, между островом Гум и газовым месторождением "Бахар".