https://news.day.az/economy/1268908.html В морских операциях проекта "Карабах" примет участие флот из 26 кораблей

В морских операциях проекта "Карабах" примет участие флот из 26 кораблей

Экономика, 8 сентября 2020 12:19 93
В морских операциях проекта "Карабах" примет участие флот из 26 кораблей

Работы, связанные с транспортировкой и установкой опорного блока "Карабах" в море, в рамках одноименного проекта SOCAR, идут в соответствии с планом.

В осуществление морских операций проекта "Карабах", стартовавших 10-го августа 2020-го года, при участии Президента Ильхама Алиева, вовлечены сразу несколько крупных компаний и организаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В их число входят Институт нефтегазового проектирования SOCAR, отвечающий за технические расчеты инженерных работ, разработку и калькуляцию параметров, "Нефтегазостроительный" трест, отвечающий за транспортировку и установку опорного блока в море, компания "BOS Shelf", построившая опорный блок "Карабах", компания "ASCO", предоставляющая флот для морских операций, компания "Global Maritime", производящая контроль за соответствием флота и всего необходимого оборудования международным стандартам, а также ответственной за их сертификацию и, непосредственно, сам заказчик проекта "KOC" (Операционная Компания Карабах), руководящий всем процессом.

"Морские операции в рамках проекта "Карабах" - сложный и многофункциональный процесс, предполагающий участие ряда научных и производственных структур, масштабного флота, десятков местных и международных подрядчиков, сотен высококвалифицированных специалистов и специализированного оборудования". Для работ по транспортировке и установке опорного блока будет привлечен флот из 26 судов, включая такие уникальные суда, как DBA и STB1. В настоящее время все корабли проходят сертификацию и проверку основного оборудования. Также в рамках подготовки к транспортировке и установке будет проведена ресертификация основного крана на корабле DBA, с целью повысить его грузоподъемность до 1 250 тонн. Участниками проекта также осуществляется проверка инсталяционного оборудования, свай, пакеров, диафрагм.

Одним из важных элементов установки опорного блока является Гидравлический молот для забивания свай, который в настоящее время занят компанией "BP" на проекте ACE, а с середины сентября 2020-го года будет передан "KOC" с дальнейшей подготовкой для использования на месторождении "Карабах". При этом сообщается, что инженерные работы по креплению опорного блока на баржу, сама баржа STB1 и ее балластная система полностью готовы к морским операциям. "Нефтегазостроительный" трест и "Global Maritime" в настоящее время также проводят финальные проверки всех процедур проекта и их соответствия международным стандартам, тренинги всего вовлеченного в проект персонала, мобилизацию всего необходимого оборудования и материалов, с привлечением узкоспециализированных подрядчиков, включая водолазов, операторов и подрывников. Согласно плану, после спуска опорного блока в море, начнется процесс установки блока на месторождении, который займет от 400 до 450 дней.

Напомним, что строительство опорного блока "Карабах", ставшего крупнейшей в истории Каспия подводной конструкцией для добычи нефти и газа, завершилось в августе 2020 года. Конструкция высотой 187 метров и весом 16 302 тонны будет установлена на морском месторождении "Карабах" глубиной 182 метра. Опорное основание строилось в течение 2-х лет. В работе над проектом компанией "BOS Shelf" также был достигнут показатель в 3,2 миллиона человеко-часов в полном соответствии с правилами охраны здоровья, труда и окружающей среды. 95% человеческих ресурсов, вовлеченных в работу над проектом, составили местные кадры.

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