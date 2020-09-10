Микаил Джаббаров проведет вебинар

Завтра в 11:00 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров проведёт вебинар на тему "Управляющий руководитель и практика", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вебинар состоится при модераторстве руководителя Рабочей группы конкурса "Восхождение".

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

В вебинаре могут участвовать кандидаты, которые прошли очный тур конкурса "Восхождение".