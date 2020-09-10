https://news.day.az/economy/1269617.html Микаил Джаббаров проведет вебинар - ФОТО
Микаил Джаббаров проведет вебинар - ФОТО
Завтра в 11:00 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров проведёт вебинар на тему "Управляющий руководитель и практика", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вебинар состоится при модераторстве руководителя Рабочей группы конкурса "Восхождение".
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.
В вебинаре могут участвовать кандидаты, которые прошли очный тур конкурса "Восхождение".
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