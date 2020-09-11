В Азербайджане состоится «l Международный онлайн-форум предпринимателей - Баку 2020»

В Азербайджане впервые состоится "l Международный онлайн-форум предпринимателей - Баку 2020".

Целью онлайн-форума, который пройдет 22-23 сентября при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ), является мотивация предпринимателей в контексте пандемии и постпандемии коронавируса (COVID-19), а также изучение международного опыта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, одними из основных целей форума являются поощрение предпринимательского мышления, особенно среди молодежи и женщин, повышение интереса к предпринимательству, мотивация молодых людей, работающих в сфере социального предпринимательства и открывающих свой бизнес, обсуждение проблем, с которыми сталкиваются существующие предприниматели во время пандемии. Онлайн-форум ознакомит участников с историями успеха предпринимателей, работающих в условиях нынешней пандемии, и изучит зарубежный опыт через выступления международных докладчиков.

В мероприятии в качестве спикеров и гостей примут участие бизнесмены из Турции, Германии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, России, Пакистана, Испании и других стран.

Партнерами онлайн-форума, организованного SA Consulting LLC, являются молодежное общественное объединение Odlar Yurdu, SAT Group, Молодежный центр социального бизнеса, бизнес-клуб Networking.az, Majlis Business Network и Евразийская организация экономического сотрудничества.

Крайний срок регистрации на форум - 21 сентября в 15:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке - https://bit.ly/33e0toZ