В Азербайджане создается «Электронная биржа труда»

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения создает платформу "Электронная биржа труда".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, платформа, которая будет состоять из мобильного приложения и веб-сайта, будет работать в координации с подсистемой "Трудовые отношения и занятость", информационными системами других госструктур и электронными платформами, занимающимися посредничеством в сфере трудоустройства.

Безработные, лица в поисках работы, а также те, кто хочет подать заявку для выполнения различных видов работ, будут регистрироваться на этой платформе. Они могут указать здесь необходимую информацию о себе, услугах, которые оказывают и пр.

Безработные и лица в поисках работы смогут также ознакомиться с "Банком вакансий".