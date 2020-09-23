Али Асадов: Бюджетные организации допускают лишние расходы

Снижение глобального совокупного спроса, повышение волатильности цен на нефть на мировых рынках, а также применение ограничительных мер в связи с пандемией, как и в других странах мира, не обошли стороной экономику Азербайджана, и в результате в стране наблюдалось снижение экономической активности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр страны Али Асадов.

Подчеркнув важность рентабельности и экономии, премьер-министр сказал, что текущие расходы должны осуществляться бюджетными организациями эффективно, в правильном направлении и экономно. Поскольку во многих случаях бюджетные организации допускают лишние расходы, увеличивают число штатных единиц, совершают ненужные закупки, а цены при закупках указываются выше, чем есть на самом деле. Также при бюджетных закупках, как правило, предпочтение отдается импорту. Необходимо усилить контроль соответствующих органов за эффективным осуществлением текущих расходов бюджетных организаций.