SOFAZ продолжит размещение своих средств c целью максимизации доходности

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестиционных активов c целью максимизации доходности, сказали Trend в Фонде, передает Day.Az.

"SOFAZ является глобальным инвестором, и инвестиционный портфель Фонда высоко диверсифицирован как на валютном уровне, так и на уровне классов активов, секторов и стран. Следует отметить, что SOFAZ постоянно анализирует свою инвестиционную стратегию в соответствии с профилем прибыльности и риском вложений для дальнейшей оптимизации инвестиционного портфеля и увеличения долгосрочной доходности Фонда. В дальнейшем SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестиционных активов c целью максимизации доходности при соответствующем уровне риска, с учетом анализа конъюнктуры и глубины рынка, ожиданий касательно экономики страны, а также в соответствии с основными нормативными актами, регулирующими инвестиционную деятельность Фонда.

Как известно, инвестиционная деятельность Государственного нефтяного фонда регулируется двумя основными нормативными актами: "Правилами о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики" (далее - "Правила инвестирования") и "Инвестиционной Политикой". Инвестиционная стратегия SOFAZ, а также направления инвестирования устанавливаются "Правилами инвестирования", утвержденными указом Президента Азербайджана № 511 от 19 июня 2001 года, в то время как ограничения и лимиты по этим направлениям определяются "Инвестиционной политикой", которая утверждается указом Президента Азербайджана на ежегодной основе.

В соответствии с "Инвестиционной Политикой" на 2020 год активы SOFAZ распределены следующим образом: 55 процентов составляют облигации, до 25 процентов - акции, по 10 процентов приходятся на долю недвижимости и золота. В случае дальнейших изменений в "Инвестиционной Политике" Фонда СМИ будут об этом уведомлены", - сказали в SOFAZ.