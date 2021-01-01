Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций

В январе-ноябре 2020 года Азербайджан импортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на сумму 91,615 миллиона долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, импорт кораблей, лодок и плавучих конструкций вырос в 9,6 раза.

"В январе-ноябре 2020 года Азербайджан экспортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на сумму 163 тысячи долларов", - говорится в информации.

Отметим, что ООО "Бакинский Судостроительный Завод" было зарегистрировано как резидент Гарадагского промышленного парка. Завод, отвечающий современным требованиям, созданный на базе технологий Финляндии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Кореи и Сингапура, производит сборку и ремонт танкеров, сухогрузов и судов различного назначения.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2019 году увеличила свою долю в Бакинском судостроительном заводе с 70,21 процента до 87,47 процента. Другими акционерами завода являются Азербайджанская инвестиционная компания (8,95 процента) и KV Enterprises B.V. (3,58 процента, Сингапур).