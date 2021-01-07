https://news.day.az/economy/1304727.html Импорт автомобилей в Азербайджан увеличился почти вдвое - с 2018 года
Импорт автомобилей в Азербайджан увеличился почти вдвое - с 2018 года
В последние годы импорт автомобилей в Азербайджан значительно увеличился.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в 2018 году в нашу страну ввезено 28 876 автомобилей, в 2019 году - 47 710, а за 11 месяцев 2020 года - 47 841 автомобиль.
Параллельно с увеличением импорта вырос спрос на бензин и дизельное топливо.
Отметим, что в настоящее время автомобильный рынок в Азербайджане находится в состоянии застоя из-за пандемии. Несмотря на это, существенных изменений в ценах на автомобили не произошло. Ожидается, что активность на авторынке усилится после смягчения ситуации с пандемией.
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