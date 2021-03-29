Французская компания готова поставить Азербайджану самые мощные, современные поезда

Если ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в будущем потребуется расширить парк электровозов, то компания Alstom готова поставить ему самые мощные и современные грузовые и пассажирские локомотивы, сказал в понедельник Trend управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Гийом Триттер.

Он отметил, что ЗАО планирует восстановить железнодорожную линию Баку-Нахчыван-Турция, и, в зависимости от потребностей, для эксплуатации могут потребоваться новые электровозы.

"Мы заинтересованы в предложении решений СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки) и технологии для этой и других железнодорожных магистралей Азербайджана", - добавил Триттер.

По его словам, Alstom с особым вниманием следит за растущими потребностями в общественном транспорте и, в частности, может предложить интеллектуальные и "зеленые" решения для обеспечения городской мобильности, такие как современный ЛРТ (легкорельсовый транспорт), которые идеально вписались бы в архитектурный ландшафт Баку.

"У нас есть богатый опыт работы с проектами ЛРТ со сдачей "под ключ" по всему миру", - сказал Триттер.

Он отметил, что компания с пониманием относится к тому, что правительство Азербайджана уделяет приоритетное внимание восстановлению освобожденных территорий.

"Alstom почтет за честь принять участие в проектах развития железнодорожной инфраструктуры или городской мобильности в этих регионах", - подчеркнул Триттер.