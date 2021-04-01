Анар Керимов: «Соблюдение комплаенс-норм отражается не только на доходности бизнеса, но и на международной репутации бренда» (R)

Еще недавно такие направления развития компании, как корпоративное управление, аудит и внутренний контроль, комплаенс-функции казались чем-то кардинально новым и до конца не освоенным. Однако на фоне возросшей экономической турбулентности в мире, в том числе на фоне коронавирусной пандемии, вышеперечисленные инструменты, в частности комплаенс-функция компаний всё чаще стали выходить на передний план.

О том, как развивается направление комплаенса в Азербайджане и о том, какие перспективы открываются перед компаниями, внедряющими данную функцию, мы решили поговорить с одним из ведущих специалистов этой области, главным директором комплаенса и управления PASHA Bank, а также председателем рабочей группы по комплаенсу и противодействию отмыванию денег при Ассоциации банков Азербайджана Анаром Керимовым.

- Г-н Керимов, пожалуйста, расскажите нашим читателям, что в современном мире представляет собой комплаенс-функция и какие бизнес-проблемы она помогает решить?

- Комплаенс в своём первичном значении подразумевает под собой особый комплекс различных инициатив, так или иначе направленных на предупреждение противоречащих действующему законодательству действий посредством ежедневного мониторинга всех направлений деятельности компании. Основой комплаенс-функции любой организации является, в первую очередь, построение эффективной корпоративной бизнес-этики и строгое соблюдение всем без исключения коллективом компании требований и норм действующего законодательства.

Данную сферу можно условно поделить на две составные части: внутреннее направление, которое отвечает за контроль над исполнением компанией и ее сотрудниками внутренних правил, нормативов и требований, и внешнее - регулирующее соблюдение этой же компанией законов, разного рода нормативных актов и процедур как национального, так и международного характера, в которых детально прописаны принципы деятельности любой компании. Комплаенс также гарантирует защиту прав потребителей, в том числе и акционеров и других заинтересованных сторон. В целом, функция комплаенса касается таких вопросов, как соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, управление конфликтами интересов, превентивная защита от злоупотребления должностными полномочиями персонала компании, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов. Отрадно, что в Азербайджане функции комплаенса в последние годы становятся все более и более актуальными, и с каждым годом увеличивается число компаний, в штате которых трудятся комплаенс-специалисты.

- Для каких отраслей экономики внедрение системы комплаенс является более актуальным и необходимым?

- Комплаенс должен присутствовать во всех сферах экономики без исключения, но в первую и основную он должен затрагивать деятельность игроков финансового рынка. Неприменение комплаенс-подходов в деятельности финансовых институтов может потенциально привести к возникновению различных негативных и даже форс-мажорных обстоятельств, когда, к примеру, вкладчики в банках могут элементарно потерять свои вложения, клиентский бизнес остаться без финансовой и консультационной поддержки и прочее.

- Насколько ответственно финансовые институты в нашей стране относятся к реализации комплаенс-подхода в своей деятельности?

- Необходимо понимать, что компании, так или иначе влияющие на развитие экономики страны, обязаны осознавать, что взвешенный комплаенс-подход и реализация соответствующего комплекса мер может не только превентивно защитить организацию от возможных рисков, но также повлиять на прибыльность и успешность ее деятельности, принести немалые экономические дивиденды. Такими компаниями как раз и являются банки, являющиеся активным участником развития бизнеса.

Одним из первых функцию комплаенса в финансовом секторе в начале 2010-х годов стал применять PASHA Bank, который является флагманом применения на рынке самого передового опыта и международных практик. Отрадно, что в последнее время во всех 26 функционирующих в Азербайджане банках стали проявлять активный интерес к этой сфере. Соответствующий штат расширяется, а специалисты этого профиля направляются на тренинги за рубеж, где они на месте могут ознакомиться с лучшим международным опытом в этом направлении.

В общем и целом, данное профессиональное направление в Азербайджане все еще очень молодо и находится на стадии активного формирования и устранения существующих недостатков. Так, при Кабинете Министров Азербайджана создан координационный совет и профильные рабочие группы, основной задачей которых является повышение комплаенс-культуры в нашей стране, а также повышение соответствующего рейтинга Азербайджана на международной арене.

- Как коронавирусная пандемия изменила принципы работы функции комплаенс?

- Как во всем мире, так и в Азербайджане, пандемия и последовавшие на ней карантинные ограничения затронула практически все сегменты бизнеса, в том числе отразилась и на комплаенс-функциях банков.

К примеру, в силу того, что клиенты финансовых институтов начали больше использовать цифровые услуги, это в свою очередь повлекло за собой повышение рисков возможных кибер-атак и прочих негативных действий извне. В связи с этим перед функцией комплаенса встали задачи по более эффективной надзорной деятельности за ежедневными операциями и максимальному способствованию предотвращения каких-либо инцидентов.

Также, начиная с марта 2020 года, на валютном рынке Азербайджана возрос спрос на иностранную валюту и последовавшее за этим установление регулятором валютного рынка (ЦБ АР) лимита на продажу валюты, что потенциально могло увеличить риск спекуляций на местном рынке; в результате еще более увеличилась ответственность сотрудников сферы комплаенса, направленная на предотвращение подобных негативных случаев, и уполномоченных анализировать валютные поступления, а также выявлять сомнительные сделки. В результате эффективно проведенной работы деятельность спекулянтов на рынке была пресечена.

- В заключении нашей беседы прошу вас поделиться мнением о том, каковы, на ваш взгляд, перспективы развития комплаенс-направления на местном рынке в ближайшие годы?

- Современный ход развития экономики демонстрирует, что главную роль в успехе бизнеса играют подготовленные кадры, используемые передовые технологии и функции грамотного надзора за деятельностью и соблюдением всех национальных и международных норм и требований. Все эти условия напрямую отражаются не только на доходности того или иного бизнеса или организации, но также и на международной репутации самого бренда как такового. Мне, как человеку, стоявшему у истоков зарождения данной профессиональной функции, хотелось бы, чтобы в будущем банки и остальной бизнес еще активнее привлекали сотрудников, которые будут работать в этой непростой, но интересной сфере, перманентно вкладывали инвестиции в их профессиональное развитие.

Я рад, что в последние годы в Азербайджане чувствуется динамика роста интереса к комплаенс-сфере, причем это касается не только крупных компаний и организаций, но также и компаний, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, что немаловажно. Все это неизбежно приведет к увеличению прозрачности бизнеса, а следом - и международного рейтинга Азербайджана в призме создания в нашей стране условий для устойчивого развития бизнеса и роста притока международных инвестиций.