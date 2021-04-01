В Хырдалане откроется очередной Центр DOST

Очередной Центр DOST откроется в Хырдалане в конце мая.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов. По его словам, это будет пятый по счету открывшийся Центр DOST, передает Day.Az.

Напомним, что 30 марта с участием Президента Азербайджана Республики Ильхам Алиева состоялось открытие расположенного на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку Центра DOST № 4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения.