Азербайджан увеличит добычу нефти до 620 тыс. баррелей в сутки

Азербайджан поддержал решение, принятое на 15-м заседании министров стран ОПЕК+, о постепенном увеличении суточной добычи до 1,1 миллиона баррелей в течение следующих трех месяцев. Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", в Азербайджане суточная добыча сырой нефти увеличится в мае на 8 000 баррелей, в июне - на 7 000 баррелей, в июле - на 10 000 баррелей. Таким образом, новые обязательства Азербайджана по добыче составят в мае 115 000 баррелей, в июне - 108 000 баррелей, в июле - 98 000 баррелей. Суточная добыча нефти в стране сохранится на уровне 603 000 баррелей в мае, 610 000 баррелей в июне и 620 000 баррелей в июле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, выступивший на встрече министр энергетики Парвиз Шахбазов расценил уверенное принятие мировым рынком нефти адекватных и быстрых решений ОПЕК+, а также солидарность среди участников "Декларации о сотрудничестве" важными моментами в нестабильный период. Министр подчеркнул важность продуманного, осторожного поведения в регуляторных мерах и учета всех сценариев развития: "Наша главная цель - достичь баланса на рынке нефти, служащего общему благу. Считаю, что нынешнее решение ОПЕК+ также поспособствует усилиям по уравновешиванию рыночной динамики".

Отметим, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре прошлого года было согласовано повышение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 миллиона баррелей, а также постепенное смягчение квоты до 2 миллионов баррелей в ближайшие месяцы посредством ежемесячных встреч министров стран ОПЕК+. В связи с этим на ежемесячных собраниях, проводимых с января 2021 года, производственные ограничения на январь были оставлены стабильными в феврале, марте и апреле. Согласно новому соглашению, обязательства по добыче для стран ОПЕК+ в мае составят 6,5 млн баррелей, в июне - 6,2 млн баррелей, а в июле - 5,76 млн баррелей.

Напомним, что в целях стабилизации мирового нефтяного рынка в январе 2016 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива по созданию формата ОПЕК+ для координации действий между ОПЕК и нефтяными странами, которые не входят в организацию.